Les Huskies rejoignent les Mooseheads en finale de la Coupe Memorial

Félix Bibeau a touché la cible à deux reprises au troisième engagement pour envoyer son équipe en grande finale.

Bibeau a trouvé le fond du filet pour une troisième partie d’afiflée, complétant les mises en scène de ses compagnons de trio Rafaël Harvey-Pinard et Jakub Lauko.

Alex Beaucage, Joël Teasdale, Tyler Hinam et Harvey-Pinard, dans un filet désert, ont aussi enfilé l'aiguille pour les Huskies, champions de la LHJMQ. Samuel Harvey a cédé 4 fois en 38 lancers.

Isaac Ratcliffe, par deux fois, Jack Hanley, Cedric Ralph ont répliqué pour le Storm, qui a remporté la finale de la Ligue de l'Ontario. Anthony Popovich a réalisé 31 arrêts dans la défaite.

Les Mooseheads, les Huskies et le Storm avaient conclu le tour préliminaire avec un dossier de 2-1. L'équipe hôtesse avait cependant accédé directement à la finale grâce au bris d’égalité. Les Raiders de Prince Albert, champions de la Ligue de l'Ouest, n'ont gagné aucune de leurs trois parties.

Il y a deux semaines, les Huskies ont soulevé la coupe du Président après avoir battu les Mooseheads en six parties lors de la finale du circuit Courteau.

Quatre buts dans les dix premières minutes du match

L'action n'a pas manqué dans les 10 premières minutes de jeu.

Beaucage a marqué le premier de quatre buts en moins de six minutes, profitant d'un avantage numérique pour tromper la vigilance de Popovich, à 4:58.

Ratcliffe, qui avait écopé la pénalité menant au premier but de la rencontre, s'est racheté en créant l'égalité 90 secondes plus tard. L'imposant attaquant a complété une montée à deux contre un avec son coéquipier MacKenzie Entwistle.

Hanley s'est joint à la fête exactement une minute après avoir vu son équipe porter la marque à 1-1, déjouant Harvey grâce à un tir de la pointe.

Cedric Ralph marque un but contre les Huskies en demi-finales de la Coupe Memorial. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Teasdale, un espoir du Canadien de Montréal, a cependant complété cette folle séquence en volant la rondelle au défenseur Sean Durzi avant de la logerdans la lucarne, par-dessus le bras gauche de Popovich.

Le jeu s'est calmé jusqu'au deuxième vingt, quand le Storm s'est redonné une priorité d'un but grâce à Ralph, mais moins d'une minute plus tard, Peter Abbandonato a gagné une mise en jeu et le disque s'est dirigé vers Hinam, qui a dégainé rapidement pour niveler le pointage.

Au dernier tiers, Bibeau s'est levé en inscrivant probablement les deux buts les plus importants de sa carrière. Sur le premier, il a accepté une passe de Harvey-Pinard avant d'envoyer la rondelle dans un filet presque libre. Sur le deuxième, l'attaquant de 20 ans a décoché un tir des poignets précis qui a surpris Popovich.

Ratcliffe a redonné espoir au Storm alors qu'il restait 73 secondes à écouler au match, mais Harvey-Pinard a fait preuve de courage en bloquant un tir de Durzi avant d'aller porter la rondelle dans un filet désert pour sceller l'issue de la rencontre.