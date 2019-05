Pourquoi aimer les Bruins? Gildor Roy, Claude Poirier et Stéphan Larouche se confient

Avec leur équipe favorite en finale de la Coupe Stanley, à trois victoires du titre , les partisans des Bruins de Boston déclarent leur amour plus fort qu'à l'habitude. Parmi eux, le comédien Gildor Roy, l'entraîneur de boxe Stéphan Larouche et le chroniqueur judiciaire Claude Poirier. Ils se sont confiés à Radio-Canada Sports.

Gildor Roy. Photo : Radio-Canada / Anouk Lebel

Gildor Roy, comédien

Mercredi soir sera un grand moment dans ma vie. À 20 h, je serai en train de scander à tue-tête, le à tue-tête que l'on peut utiliser quand personne ne sait que vous êtes le commandant Chiasson [son rôle dans la série District 31, NDLR]!

Let's go Bruins, suivi de cinq claquements de mains. Je serai au TD Garden, dans l'antre de l'ours... Un rêve.

J’y serai en compagnie de l'un de mes fils. Je vivrai, pendant quelques heures, un moment privilégié papa-garçon que l'on ne peut ressentir, semble-t-il, que lors d’expériences sportives partagées.

Fébrile, je suis un peu rassuré par le résultat du premier match... ouf!!!

Mais s’il fallait que mes Bruns perdent ce match auquel j'assisterai en personne, ce pourrait être mon dernier. Je ne pourrais pas supporter d’être le « porte-malheur » de mon équipe.

J'ai également hâte au moment ou un Bostonien (éméché ou non, mais probablement!) nous demandera d'où nous sommes. Nous lui répondrons Montréal. Après quelques secondes de confusion, il réalisera que oui, il y a des hommes de bonne volonté partout.

Je compatis (vraiment!) avec vous, partisans du CH. Je vous souhaite de connaître l'ivresse des séries bientôt.

C'est si bon de se donner la permission d'avoir 12 ans dans sa tête pendant quelques heures.

Je dois vous laisser. I'm shipping down to Boston.

Stéphan Larouche est emballé par les qualités de son nouveau jeune protégé, Wilfried Seyi Photo : Radio-Canada / Antoine Sirois

Stéphan Larouche, entraîneur de boxe

Depuis environ 70-71, j’étais très jeune. Bobby Orr et Phil Esposito étaient mes joueurs favoris. Étant originaire du Saguenay, je ne savais pas que Boston était plus loin que Montréal. J’aimais les regarder jouer et je me souviens de mes camarades de classe qui, très souvent, se moquaient de moi le lundi à l’école parce que les Bruins perdaient presque tout le temps contre le Canadien.

Les Bruins forment un club équilibré, avec peu de faiblesses, des travailleurs acharnés. Eh oui, ils sont robustes dans les moments opportuns, comme un bon club doit l’être. La robustesse fait partie du jeu.

Je me sens à la fois très fier et content de voir les Bruins prendre part à cette finale de la Coupe Stanley. On sait tous qu’il est très difficile de se rendre en finale. Depuis le début des séries, notre club joue du très bon hockey. Une surprise? Pas vraiment. Les Bruins ont connu une excellente saison. Ils ont performé de façon constante, malgré les blessures et les absences prolongées de joueurs dominants tels McAvoy et Pastrnak.

Notre profondeur pourrait être l’élément qui fera la différence durant cette dernière phase. Notre premier trio est toujours menaçant, vif et rapide. Un solide noyau de vétérans, qui ont gagné la coupe en 2011 et atteint la finale en 2013, guide les plus jeunes. Ces vétérans sont conscients qu’il s’agit peut-être, pour eux, d’une dernière occasion de gagner la Coupe Stanley.

Devant le filet, Tuukka Rask est le Tim Thomas de 2019. Il garde les buts comme il ne l’a jamais fait. Il est calme, il est bon, très bon et parfois chanceux. Bruce Cassidy communique bien et respecte ses joueurs. Étant de Boston, les Bruins ont la pression de reproduire les succès des Red Sox et des Patriots!

Convaincre un amateur de hockey de devenir partisan des Bruins avec un seul argument? Pas facile, mais, en voici quelques-uns :

une équipe qui se présente chaque soir;

le résultat de l’équipe est plus important que les statistiques personnelles;

voir évoluer Patrice Bergeron, le joueur le plus complet de la LNH;

l’expérience hockey au TD Garden est unique.

Je ne suis pas un anti-Canadien de Montréal, en passant. Je lui souhaite de vivre de grands moments comme nous, les partisans des Bruins, en avons le privilège depuis un certain temps.

Il faut aussi être honnête, quand le Canadien gagne, le Québec va mieux. Une série Boston-Montréal offre toujours des moments mémorables.

Claude Poirier Photo : Karine Dufour

Claude Poirier, chroniqueur judiciaire et journaliste

J’ai toujours soutenu des équipes autres que le Canadien. Je respecte le Canadien. J’y ai eu beaucoup d’amis. J’ai fréquenté les Guy Lafleur et compagnie. Mais j’ai toujours aimé M. Hockey, Gordie Howe.

Un jour, j’ai assisté avec un ami à un match entre les Bruins et le Canadien, au Forum. J’ai vu le no 4, Bobby Orr, prendre la rondelle derrière son but, traverser la patinoire pour aller la mettre dedans à l’autre bout.

Ici, à Montréal, il n’a pas d’amateurs de hockey. Il n’y a que des partisans du Canadien. C’est sûr que je me suis fait écoeurer. Je ne suis jamais allé au Centre Bell, ça ne m’intéresse pas. Mais au vieux Forum, je me faisais donner des coups de parapluie. Ça ne me dérange pas. Je me suis toujours affiché comme partisan des Bruins, tant à la radio qu’à la télévision.

Je suis content du parcours des Bruins parce que les pseudo-experts disaient que Tampa Bay serait en finale. Je suis content parce les Bruins ont rencontré de bonnes équipes. Ça reste une année spéciale, car des équipes négligées comme la Caroline et les Blue Jackets ont surpris bien du monde. Il ne faut pas oublier non plus que les Blues étaient bons derniers de la Ligue nationale, le 1er janvier.

La confiance en son équipe est basée sur la constitution de son noyau de joueurs et l’expérience de ces derniers en séries.

Les Bruins ont acquis Charlie Coyle et Marcus Johansson à la date limite des échanges, des joueurs de soutien aguerris, et non pas des joueurs de quatrième trio qui font juste garrocher la rondelle. Ces additions ont beaucoup aidé.

Marcus Johansson (au centre) célèbre son but marqué contre les Hurricanes. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Qu’on l’aime ou pas, Brad Marchand est une peste. S'il débarquait demain avec le Canadien, tout le monde l’accepterait. C’est un compteur de 100 points par année. Il n’est pas juste un baveux.

Je pense qu’on va avoir une belle finale et je favorise Boston en six.

Les Blues vont s’apercevoir que les Bruins, c’est toute une équipe de hockey. Et ça va frapper, j’en suis sûr. Ce sera une série dure, mais il faudra éviter le banc de punition.

Leur gardien de but [Jordan Binnington, NDLR] est excellent, mais il n’a pas l’expérience des séries. C’est déjà un gros avantage pour les Bruins.

La coupe Stanley n’a jamais été soulevée aussi haut qu’au bout des bras de Zdeno Chara. Je pense que l’on va réussir encore cette année.

Salut, 10-4.