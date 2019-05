Le mondial de hockey masculin de retour à Saint-Pétersbourg en 2023

Associated Press

La Russie prévoit construire un aréna de 23 000 sièges au centre-ville de Saint-Pétersbourg pour l’occasion. Des rencontres auront aussi lieu au Palais de glace construit lorsque la deuxième ville de Russie a accueilli la compétition en 2000.

L’IIHF, qui tenait son congrès annuel, en a profité pour attribuer l’organisation du tournoi de 2024 à Prague et Ostrava, en République tchèque, et de celui de 2025 à la Suède et le Danemark, qui annonceront les villes hôtes à une date ultérieure.