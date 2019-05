Alexandre Bilodeau, Jayna Hefford et Martin Brodeur au Panthéon des sports canadiens

Martin Brodeur, Jayna Hefford et Alexandre Bilodeau sont au nombre des huit personnalités qui seront intronisées au Panthéon des sports canadiens cette année.

Alexandre Bilodeau est devenu le premier skieur acrobatique à décrocher l’or olympique deux fois de suite dans l’épreuve des bosses, soit à Vancouver en 2010 et à Sotchi quatre ans plus tard.

Jayna Hefford est pour sa part est considérée comme l'une des pionnières du hockey féminin. Elle a remporté 12 médailles au Championnat du monde et 5 médailles olympiques.

Martin Brodeur, gagnant de trois coupes Stanley avec les Devils du New Jersey, a également reçu le trophée Vézina quatre fois à titre de meilleur gardien de but de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il se classe au premier rang de l’histoire de la LNH avec ses 691 victoires.

Les autres athlètes qui seront honorés l’automne prochain sont Waneek Horn-Miller, membre de la première équipe olympique canadienne de water-polo, la nageuse de longue distance Vicki Keith, auteure de 16 records mondiaux, ainsi que l’athlète paralympique Colette Bourgonje, qui s’est distinguée en remportant des médailles aux Jeux d’hiver en ski de fond et aux Jeux d’été en athlétisme.

Dans la catégorie des bâtisseurs, Guylaine Bernier et Doug Mitchell ont été sélectionnés. Bernier a été impliquée en aviron pendant 45 ans, tant à titre d’athlète, d’entraîneuse, d’arbitre que d’organisatrice et de bénévole. M. Mitchell s’est surtout fait connaître comme commissaire de la Ligue canadienne de football (LCF) de 1984 à 1988. On lui doit notamment l’instauration du plafond salarial dans la LCF.