Milos Raonic se retire de Roland-Garros pour soigner son genou

Blessé au genou droit après sa défaite au troisième tour à Miami, Raonic avait fait l'impasse sur la saison de terre battue, mais avait annoncé son intention de participer au deuxième tournoi du grand chelem de l'année.

Le Canada aurait compté sur trois têtes de série dans un tableau masculin d'un tournoi majeur pour la première fois de son histoire. Il sera finalement représenté par Denis Shapovalov (no 21) et Félix Auger-Aliassime (no 26).

Raonic a atteint les quarts de finale aux Internationaux d'Australie en janvier, battu par Lucas Pouille. Le 17e joueur mondial a également disputé une demi-finale à Indian Wells, son meilleur résultat en 2019.

Plus de détails à venir.