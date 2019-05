Mathieu Betts, membre des Cardinals pendant 15 minutes

Lorsque la famille et les amis de Mathieu Betts ont sablé le champagne le 27 avril dernier, jour du repêchage de la NFL, ils étaient convaincus que le Québécois venait de s'entendre en tant que joueur autonome avec les Cardinals de l'Arizona.

À la blague, certains proches prévoyaient déjà un voyage de golf dans cette région désertique. L’agent de Betts, Sasha Ghavami, avait bel et bien conclu une entente verbale au téléphone avec les Cards.

C’est ce que révèle un reportage de l’émission Podium diffusée samedi.

Pendant que Betts et ses proches célébraient dans le salon de son petit appartement de Québec, Sasha Ghavami a dû se remettre au travail en vitesse dans la pièce voisine.

Les Cards ont décidé de retirer leur offre puisque le joueur québécois n’avait pas de visa de travail et l’équipe ne voulait pas entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtenir.

Il est impossible d'obtenir un visa de travail américain avant d'obtenir un emploi.

Au téléphone, l'agent s’est démené tant bien que mal pour leur faire comprendre qu’obtenir le visa était une simple formalité une fois le contrat signé.

Ghavami a même évoqué la situation d’un autre client canadien, Elie Bouka, qui avait d’ailleurs signé un contrat avec ces mêmes Cards en mai 2016. Il avait obtenu son visa sans problème.

Les Cards sont demeurés campés sur leur position et ont retiré l’offre de contrat.

Or, depuis le début de cette journée de repêchage, la lutte était très serrée entre les Cards et les Bears de Chicago. Betts et Ghavami avaient aussi une offre des Bears sur la table. Sans perdre une seconde, cette deuxième offre a été acceptée.

À peine trois minutes après le retrait de l’offre des Cards, Mathieu Betts devenait membre des Bears.

Il a depuis retenu l’attention de plusieurs observateurs au camp des recrues de l’équipe.