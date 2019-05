D.J. Smith est le nouvel entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa

Les Sénateurs d'Ottawa ont annoncé jeudi que D.J. Smith est leur nouvel entraîneur-chef et qu'il a en poche un contrat de trois ans.

Smith, 42 ans, a passé les quatre dernières saisons comme adjoint de Mike Babcock avec les Maple Leafs de Toronto. Il a mené les Generals d’Oshawa au titre de la Coupe Memorial en 2015 avant de faire le saut dans la Ligue nationale (LNH).

« D.J. Smith est un gagnant, a déclaré le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion. Nous croyons qu'il s'agit de la meilleure personne pour stimuler le développement et le succès des Sénateurs.

« D.J est un excellent communicateur et un stratège exceptionnel. Son approche passionnée et ses aptitudes pour enseigner le jeu sont exactement les qualités que nous recherchions. Nous sommes heureux d'accueillir D.J. et sa famille à Ottawa. »

Smith a été repêché par les Islanders de New York en 1995 et a disputé 45 matchs dans la LNH, avec les Islanders et l'Avalanche du Colorado.

Marc Crawford a occupé le poste d’entraîneur-chef des Sénateurs sur une base intérimaire après le congédiement de Guy Boucher le 1er mars.

Plusieurs médias ont rapporté que Crawford, Jacques Martin et Patrick Roy ont tous été considérés pour remplacer Boucher.

L’équipe a raté les séries au cours des deux dernières saisons et vient de boucler celle de 2018-2019 au dernier rang du classement général, avec une maigre récolte de 64 points.