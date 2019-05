Shapovalov perd contre Paire à Lyon

Benoît Paire a éliminé le Canadien, troisième favori, en trois manches de 6-3, 4-6 et 7-6 (7/4).

Le Français de 30 ans a réussi six as et a obtenu un court avantage de 97-93 au total des points gagnés. Le match a duré 1 h 55 min. Son prochain adversaire sera Taylor Fritz. L'Américain a surpris l'Espagnol Roberto Bautista Agut, deuxième tête de série.

Après une troisième manche lors de laquelle les deux joueurs ont réussi à protéger leur service lors des 12 premiers jeux, Shapovalov, 23e au monde et troisième favori, a pris l'initiative du bris d'égalité en inscrivant le premier point, au service de Paire.

Ce dernier a ramené le bris à service égal lors du sixième point, avant de mettre fin au match en inscrivant deux mini bris successifs alors qu'il menait 5-4.

Paire avait remporté la première manche grâce à deux bris de service, lors des cinquième et neuvième jeux.

Shapovalov n'a eu besoin que d'un seul bris dans la deuxième manche, lors du cinquième jeu, pour forcer la tenue d'une troisième.

Shapovalov n'a donné que six points à son service en deuxième manche.

Pendant le match, Shapovalov a accordé deux bris en trois tentatives et en a inscrit un seul en cinq occasions. Trois de celles-ci sont survenues lors de la troisième manche.

Le compatriote de Shapovalov, Félix Auger-Aliassime, sera en action plus tard sur la terre battue lyonnaise. Il sera opposé à l’Américain Steve Johnson.