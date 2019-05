Auger-Aliassime en demi-finales à Lyon, Shapovalov battu en quarts

Le Canadien Félix Auger-Aliassime a accédé jeudi aux demi-finales du tournoi sur terre battue de Lyon en battant l'Américain Steve Johnson en trois manches de 6-4, 2-6 et 6-4.

Le Québécois, 4e tête de série, s’est montré efficace dans la manche initiale. Il a notamment remporté des points sur 20 de ses 23 au service pour un taux d’efficacité de 88 %.

En deuxième manche toutefois, cette moyenne a chuté à 59 % et il a été victime de deux bris. L'athlète de 18 ans n’a arraché que 11 points sur les 32 services de son rival.

Auger-Aliassime, 28e joueur mondial, a brisé Johnson en deux occasions en troisième manche, mais au moment de servir pour le match à 5-2, il a quelque peu compliqué les choses en perdant le huitième jeu.

Il s’est toutefois repris à son retour au service en mettant fin au match.

Dans le carré d’as, il affrontera le favori du tournoi, le Géorgien Nikoloz Basilashvili. La 18e raquette de l’ATP a montré la porte au Français Jo-Wilfried Tsonga en deux manches de 6-4.

Face à ce même Basilashvili en huitièmes de finale à Miami, Auger-Aliassime s’était incliné en deux manches.

Shapovalov perd contre Paire

Benoît Paire a éliminé le Canadien Denis Shapovalov (no 3) en trois manches de 6-3, 4-6 et 7-6 (7/4).

Le Français de 30 ans a réussi six as et a obtenu un court avantage de 97-93 au total des points gagnés. Le match a duré 1 h 55 min. Son prochain adversaire sera Taylor Fritz. L'Américain a surpris l'Espagnol Roberto Bautista Agut, deuxième tête de série.

Après une troisième manche lors de laquelle les deux joueurs ont réussi à protéger leur service lors des 12 premiers jeux, Shapovalov, 23e à l'ATP, a pris l'initiative du bris d'égalité en inscrivant le premier point au service de Paire.

Ce dernier a créé l'égalité au sixième point, avant de mettre fin au match avec deux minibris successifs à 5-4.

Paire avait remporté la première manche grâce à deux bris de service dans les cinquième et neuvième jeux.

Shapovalov n'a eu besoin que d'un seul bris dans la deuxième manche, lors du cinquième jeu, pour forcer la tenue d'une troisième. Il n'a donné que six points au service en deuxième manche.

Pendant le match, le Canadien a accordé deux bris en trois tentatives et en a inscrit un seul en cinq occasions. Trois de celles-ci sont survenues dans la troisième manche.