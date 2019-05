Le Grand Prix de Monaco et ses défis, selon Lance Stroll

Ce sont les particularités du circuit urbain monégasque qui complexifient la tâche des pilotes de formule 1. À la veille des premiers essais, qui auront lieu jeudi puisque les coureurs ont toujours congé à Monaco le vendredi, Stroll a fait part de son affection pour cet événement.

Le week-end à Monaco est toujours gigantesque. Lorsque vous pensez à la F1, vous pensez aussi à Monaco parce qu'il s'agit d'un événement tellement spécial. Il y a tellement d'histoire et l'engouement dans la ville génère une atmosphère extraordinaire. On essaie de traiter cette course comme n'importe quelle autre, mais tout est un peu différent à Monaco, les garages, l'horaire, la logistique.

Le pilote canadien Lance Stroll