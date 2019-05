Hyperandrogénie : une autre grosse pointure du 800 m refuse le règlement de l'IAAF

La médaillée de bronze du 800 m aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, s'est dite visée par les nouvelles directives de l'IAAF et a affirmé qu'elle ne prendrait pas de médication.

Le nouveau règlement demande depuis le 8 mai à certaines athlètes présentant une différence du développement sexuel (DSD) de suivre un traitement pour faire baisser un taux de testostérone élevé qui leur offrirait un avantage injuste en course.

Les athlètes concernées doivent faire baisser leur taux de testostérone pendant six mois avant de pouvoir participer à une compétition internationale du 400 m au mile (1609 m).

« C'est injuste que l'IAAF nous demande de prendre des médicaments pour changer la fonction naturelle de notre corps », a lancé Wambui en entrevue au Kenya.

Elle a avoué être inquiète des effets secondaires de la prise de médicaments ou d'un traitement quelconque.

L'athlète de 23 ans a dit avoir reçu une lettre de l'IAAF la semaine dernière. Elle la informé que son taux de testostérone était trop élevé. Les athlètes qui veulent participer aux Championnats du monde à Doha, l'automne prochain, devaient commencer à suivre les procédures à partir du 8 mai pour être admissibles.

Ça me bouleverse. Je ne trouve plus la motivation pour m'entraîner. Cette saison, je me concentrais sur les mondiaux et la Diamond League, mais tous mes efforts sont gaspillés.

Margaret Wambui