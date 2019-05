Des signes encourageants des joueurs de soutien des Raptors

Le réserviste s'est illustré avec une production de 17 points et 13 rebonds, aidant les Raptors de Toronto à créer l'impasse 2-2 contre les Bucks de Milwaukee.

Le manque de rendement des joueurs de soutien des Raptors a fréquemment été soulevé durant les séries 2019. Mais pendant ce match où Kawhi Leonard peinait à se déplacer, et où Pascal Siakam, avait lui aussi des ennuis, la deuxième unité a été brillante.

Était-ce en partie une question de fierté?

« Oh oui, il faut que ça nous pique au vif, confié Ibaka. Nous sommes ici pour une raison. Et quand il y a quelques matchs où nous ne jouons pas à notre goût, où notre jeu n'aide pas vraiment l'équipe, on en fait une affaire personnelle. Tout le monde. »

« Le lendemain, on regarde des vidéos, on reste plus longtemps à l'entraînement, on prend plus de tirs, poursuit-il. On essaie de rebondir et de faire mieux, comme mardi. »

Victorieux 120-102, les Raptors ont fait de la finale de l'Est une série 2 de 3. Le prochain duel aura lieu jeudi à Milwaukee.

Ibaka considère que mardi son équipe a livré le meilleur effort global depuis le début des éliminatoires.

« Il faut que les réservistes amènent de l'énergie et de l'intensité en défense, dit le Congolais de 29 ans. Il faut aussi marquer des points pour aider les partants. »

Les Raptors ont pris leur élan, sans l'apport de Leonard qui se déplaçait parfois comme un vieillard dans le match no 4. Il a été limité à neuf rencontres la saison dernière en raison d'une blessure au quadriceps droit.

Pour lui et la plupart des joueurs, la journée de mercredi a été consacrée au repos après leur arrivée au Wisconsin.

« Quelques gars ont reçu des soins et d'autres ont pris quelques tirs pour rester actifs, mais c'était surtout une journée pour récupérer, indique l'entraîneur-chef Nick Nurse. Nous savons qu'il y a une tâche difficile qui nous attend, et ça va prendre l'énergie renouvelée de tout le monde pour faire le travail. »

Norm Powell a fourni 18 points mardi, tandis que Fred VanVleet en a marqué 13. Des contributions qui ont été les bienvenues, en soutien à Leonard, Siakam et Kyle Lowry.

« Je pense que nous jouons tous l'un pour l'autre, affirme Powell. Nous restons confiants envers tout un chacun. »