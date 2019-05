Alexander Zverev l'emporte avec panache à Genève

Zverev est l'une des rares têtes d'affiche de l'ATP à être en action cette semaine à quelques jours de Roland-Garros. Il affiche un rendement de six victoires contre six défaites sur l'ocre cette saison.

Classé cinquième au monde, l'Allemand est à la recherche d'une première consécration cette année. L'Omnium de Genève est le 11e tournoi auquel il participe en 2019.

Zverev a récolté cinq des six bris de la rencontre contre le vétéran letton. Il a décoché six as et commis six doubles fautes.

La première de série a rendez-vous en quarts de finale avec le Bolivien Hugo Dellien, qui est installé au 92e échelon du circuit masculin.

Issu des qualifications, le Bulgare Grigor Dimitrov s'est incliné 6-1, 4-6 et 2-6 devant l'Argentin Federico Delbonis.

Dimitrov a été éliminé d'entrée de jeu à ses trois dernières compétitions. Il a baissé pavillon au tour initial des Masters de Madrid et de Rome avant de subir le même affront à Genève.

Il a entamé la campagne au 19e rang mondial, mais a depuis dégringolé jusqu'à la 47e place.