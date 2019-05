Les Raptors égalent la série contre les Bucks

Les Raptors quitteront Toronto le sentiment du devoir accompli. L'équipe de Nick Nurse a nivelé la finale de l'Est contre les Bucks de Milwaukee à deux victoires de chaque côté mardi grâce à un triomphe de 120-102 à domicile.

Kawhi Leonard a souvent paru inconfortable et ennuyé par une blessure à une jambe. Il a tout de même marqué 19 points, dont 14 en seconde demie.

Kyle Lowry a mené la charge chez les Torontois en inscrivant 25 points, soit 7 de plus que Norman Powell qui a excellé avec entre autres quatre tirs de trois points convertis.

Ils avaient remporté leurs deux matchs à domicile, il fallait qu'on leur réponde, et on a rempli notre mission. Kyle Lowry

« On savait que cela allait être dur pour Kawhi, ajoute Lowry. Chacun a apporté sa contribution, cela donne confiance pour la suite. »

Enflammé et endiablé, Serge Ibaka a ajouté 17 points et 13 rebonds. Marc Gasol a aussi connu un fort match avec une récolte de 17 points et 7 passes.

Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo ont respectivement produit 30 et 25 points pour les visiteurs à l'aréna Banque Scotia.

Le cinquième duel sera présenté jeudi à Milwaukee.

Les Raptors ont affiché beaucoup de régularité. Des lancers francs de Lowry ont permis au groupe de Nurse d'arriver à la mi-temps aux commandes 65-55.

Les Torontois ont maintenu leur erre d'aller après la pause pour infliger une rare deuxième défaite d'affilée aux Bucks.

« On n'avait pas le niveau pour les inquiéter ce soir, notamment en défense, mais le prochain match est dans notre domicile. C'est à nous de reprendre les devants, souligne l'entraîneur-chef Mike Budenholzer. Cela va être une sacrée série entre deux très bonnes équipes. »

Le vainqueur de la finale de l'Est croisera le fer avec les Warriors de Golden State, auteurs d'un balayage dans l'Ouest contre les Trail Blazers de Portland.

Les Warriors sont les doubles champions en titre de la NBA et seront d'office au tour ultime pour une cinquième année de suite.