Félix Auger-Aliassime en quarts de finale à Lyon

À son entrée en scène au tournoi sur terre battue de Lyon, le Canadien de 18 ans Félix Auger-Aliassime l'a emporté en deux manches de 7-6 (7/3) et 7-5 sur l'Australien John Millman pour accéder aux quarts de finale.

Pour amorcer sa dernière compétition avant les Internationaux de France, le 28e joueur mondial et 4e tête de série a eu droit à une solide mise en jambe de 1 h 48 min, à l’endroit même où son compatriote Milos Raonic avait pris part aux demi-finales en 2017.

La qualité de son premier service s'est avérée un atout majeur contre la 55e raquette à l'ATP. Auger-Aliassime a inscrit des points sur 87 % de ses premières balles en jeu (48/55). À l'inverse, il s'est montré vulnérable sur ses deuxièmes balles, où il n'a récolté que 9 points sur une possibilité de 19 (47 %).

On jouait depuis 34 minutes quand Auger-Aliassime a laissé filer une quatrième balle de bris qui aurait pu lui procurer une avance de 5-4 et la possibilité de servir pour la manche.

C'est finalement au jeu décisif qu’il a conclu la manche initiale au bout de 58 min.

La cadence s’est maintenue en deuxième manche. Au cinquième jeu, Auger-Aliassime a effacé avec brio deux balles de bris. La logique du service a prévalu jusqu’à ce qu'il signe l'unique bris de la rencontre sur sa deuxième balle de match.

Au prochain tour, l'athlète qui a grandi à Québec a rendez-vous avec l’Américain Steve Johnson, 59e au classement de l’ATP et tombeur du Français Pierre-Hugues Hébert (no 7) en trois manches de 7-6 (8/6), 5-7 et 6-1.

Mercredi, Denis Shapovalov (no 3), l'autre Canadien inscrit au tableau principal à Lyon, affrontera le Français Ugo Humbert, 61e joueur mondial.

Autrefois connu sous le nom de Grand Prix de tennis de Lyon (1987-2009), ce tournoi est réapparu au calendrier il y a deux ans. Il est présenté au Parc de la Tête d’Or, là où cinq courts temporaires, dont un central de 4500 places, ont été aménagés.

Le central occupe le centre d’un vélodrome en plein air. Plus de 3000 m cubes de terre ocre ont été transportés sur le site pour créer les terrains.