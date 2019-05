L'Association professionnelle des joueuses de hockey féminin voit le jour

Ce regroupement est né à la suite de la décision de plus de 200 joueuses de faire l’impasse sur la saison professionnelle l’automne prochain. Les membres proviennent autant du Canada que des États-Unis et de l’Europe.

« Nous avons la chance d'être les ambassadrices de ce sport incroyable et il est de notre responsabilité de veiller à ce que la prochaine génération de joueuses dispose de plus d'occasions que nous n'en avions à nos débuts », a déclaré Kendall Coyne Schofield, médaillée d’or olympique avec l'équipe américaine en 2018, dans un communiqué.

« Il est temps d’unir nos forces et de créer une ligue viable qui nous permettra de bénéficier des résultats de notre travail acharné », a-t-elle ajouté.

Les membres de la PWHPA souhaitent la formation d’une « ligue professionnelle qui fournira des ressources financières et d’infrastructure aux joueuses; protégera et soutiendra leurs droits et leurs talents; fournira une assurance maladie et soins de santé; et qui travaillera avec des entreprises, des leaders en affaires et des professionnels du sport du monde entier qui ont déjà exprimé leur soutien au hockey féminin. »

Plus de détails à venir.