Courir 26 marathons en 26 jours au nom de la santé mentale

La coureuse de 39 ans partira de Québec lundi pour se rendre à Halifax (980 km), puis parcourra la distance entre Paris et Chartres (137 km), en France, où habite son frère, atteint de schizophrénie.

Cette mère de trois enfants a choisi de relever ce défi afin de sensibiliser les gens aux problématiques de santé mentale et de les inciter à faire de l'activité physique pour avoir une bonne santé psychologique.

« Ç’a été un élément déclencheur quand j’ai eu mon frère au téléphone en août dernier, explique-t-elle. Il me disait qu’il aspirait à une vie heureuse, mais que c’était impossible. Le mot impossible a eu un effet sur moi. Je me suis revue deux ans et demi auparavant quand moi j’étais en dépression, avoir ce même discours-là. J’ai repris beaucoup confiance grâce à la course à pied. Ce n'est pas impossible. »

Au départ, la recommandation de son médecin était de marcher 30 minutes par jour. Jessica Lange a continué à s'entraîner graduellement jusqu'à être prête à parcourir 1117 kilomètres en 26 jours.

On se prépare très progressivement. Je courais plusieurs fois par jour, 7 jours sur 7, donc mon corps est vraiment habitué à l’endurance. Je cumulais facilement de 200 à 210 km de course par semaine. Jessica Lange

Lange compte courir 4 fois 11 km par jour entre 8 h et 18 h, à un rythme de 6 min 30 s le kilomètre.

Plusieurs personnes sont présentes à son marathon de départ pour l'encourager.

« Je suis dans la gratitude d’avoir toutes ces personnes autour de moi, tout le soutien, les messages d’encouragement. Qu’ils soient avec moi pour courir ce marathon de départ, je suis ravie. »

Mme Lange compte recueillir 50 000 $ au profit de la Fondation Cervo, qui finance la recherche sur le cerveau pour venir en aide aux gens atteints d'une maladie neurologique ou mentale.