Félix Auger-Aliassime grimpe de deux rangs et se rapproche de Denis Shapovalov

Il est ainsi près de rejoindre son compatriote Denis Shapovalov, qui figure en 23e place. Milos Raonic, quant à lui, demeure en 17e position.

Auger-Aliassime disputera mardi son match de huitièmes de finale du tournoi de Lyon face à l'Australien John Millman (55e).

Aussi en action à Lyon, le Canadien Steven Diez a décroché un billet pour les huitièmes de finales.

Il affrontait le Britannique Bernard Tomic lundi et ce dernier a abandonné en deuxième manche. Diez était en avance 6-4 et 4-1.

Le joueur de 28 ans a rendez-vous avec Jo-Wilfred Tsonga au prochain tour.

Shapovalov fera son entrée face au Français Ugo Humbert mercredi.

Nadal renforce sa 2e position après son titre à Rome

Rafael Nadal défend son titre à Rome. Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Un neuvième titre à Rome et une place de no 2 mondial solidifiée : Rafael Nadal a fait le plein de confiance et mis la pression sur le meneur Novak Djokovic.

La lutte pour la 1re position s'intensifie après la démonstration de l'Espagnol face au Serbe, dimanche, en finale à Rome. Les deux joueurs sont tout de même séparés de 4410 points.

Le Suisse Roger Federer reste, lui, 3e, devant l'Autrichien Dominic Thiem et l'Allemand Alexander Zverev.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 6e après sa victoire à Madrid et sa demi-finale à Rome, poursuit son ascension dans la hiérarchie mondiale et entrevoit désormais le top 5.

Karolina Pliskova resurgit au classement de la WTA

Karolina Pliskova Photo : Getty Images / Clive Brunskill

La Tchèque Karolina Pliskova a profité de son succès à Rome pour s'emparer de la 2e place mondiale, derrière la Japonaise Naomi Osaka.

Pliskova est montée de cinq rangs, mais affiche toujours un retard de plus de 800 points sur Osaka. Cette saison, elle a été la seule joueuse du circuit à atteindre au moins les quarts de finale aux Internationaux d'Australie, à Indian Wells et à Miami.

Battue en finale par Pliskova, la Britannique Johanna Konta a quant à elle gagné 16 places et pointe désormais au 26e rang mondial.

De son côté, l'Américaine Serena Williams a réussi à réintégrer le top 10.

Les Québécoises Bianca Andreescu (22e) et Eugenie Bouchard (77e) ont toutes deux bondi d'une place. La Torontoise Rebecca Marino (147e) a grimpé de 31 positions et est désormais la 3e Canadienne la mieux classée.