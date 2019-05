Vladimir Guerrero fils offre la victoire aux Blue Jays

Les Blue Jays ont ainsi divisé les honneurs de la série de quatre rencontres.

Guerrero fils a frappé la balle de l'autre côté de la clôture pour la quatrième fois de la saison en huitième manche. Son circuit de deux points s'est ajouté à celui en solo de Billy McKinney qui a été réalisé au troisième tour au bâton.

« Comme je le dis toujours, je n'essaie pas de frapper des circuits, indique l'espoir de 20 ans. Je veux seulement cogner la balle en jeu, et après on verra ce qui va arriver. »

« Vous espérez que les gars devant lui se rendent sur les sentiers parce qu'il y a des chances qu'il provoque quelque chose chaque fois qu'il est au bâton, ajoute le gérant Charlie Montoyo. C'est bien de pouvoir compter sur un joueur comme lui. »

Danny Jansen a mis le match hors de la portée des White Sox en neuvième manche avec un coup de quatre buts d'une valeur de deux points.

« C'était énorme, particulièrement contre cette équipe parce qu'elle n'abandonne jamais, dit Montoyo. Les White Sox ont une bonne attaque. »

Les locaux ont marqué des points en quatrième et huitième manches, chaque fois grâce à Jose Abreu.

Le lanceur Trent Thornton a accordé trois coups sûrs et un point en six manches au monticule contre les frappeurs des White Sox. Le partant a retiré quatre rivaux sur des prises contre un but sur balles.

Le spécialiste des fins de match Ken Giles a pour sa part enregistré son 10e sauvetage de la campagne.

Les Blue Jays amorceront lundi une série de quatre affrontements contre les Red Sox de Boston (24-22) à Toronto.