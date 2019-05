War of Will remporte la palme au Preakness

War of Will s'est repris samedi après un Derby du Kentucky raté et a remporté la 144e édition du Preakness devant Everfast et Owendale.

Il s'agit d'un premier triomphe pour l'éleveur Mark Casse à une manche de la Triple Couronne.

War of Will avait connu une course difficile au Derby du Kentucky, étant l'un des chevaux victimes d'obstruction dans ce qui avait mené à la disqualification du vainqueur Maximum Security.

Casse était simplement heureux que War of Will n'ait pas chuté à Churchill Downs, ce qui aurait pu être catastrophique.

Cette victoire est probablement encore plus spéciale en raison de tout ce que nous avons vécu. Je ne veux pas parler de rédemption. Je ne pense pas qu'il avait eu une juste chance, et c'était tout ce que nous voulions – une chance légitime. Il a démontré ce dont il était capable. L'éleveur Mark Casse

War of Will a été patient, et le jockey Tyler Gaffalione a sonné la charge à la sortie du dernier virage.

Âgé de 58 ans, Casse a inscrit un cheval au Preakness pour une cinquième fois. Classic Empire lui avait offert son meilleur résultat avant cette édition avec une 2e place en 2017.

« Je suis très heureux pour Mark de lui avoir offert une première victoire dans les épreuves classiques, indique Gaffalione. Je suis très heureux pour mon cheval, c'est à lui que revient tout le mérite. Il est très spécial. »

Bodexpress a de son côté projeté le jockey John Velazquez hors selle immédiatement après l'ouverture des portes. Il a néanmoins suivi le peloton et complété la course sans Velazquez, qui n'a pas subi de blessure.

Le cheval a continué son parcours le long de la piste de Pimlico bien après la conclusion de l'épreuve. Il a officiellement été exclu du classement.

« Il ne s'est pas bien comporté, dit Velazquez. Quand les portes se sont ouvertes, j'étais déjà mal positionné, et il a fait un saut de côté. Mes pieds étaient de côté, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé. »