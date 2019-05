Brooks Koepka confortablement en tête au Championnat de la PGA

Koepka a joué la normale au troisième parcours après avoir retranché 12 frappes lors des deux premières rondes. Il a signé des oiselets aux 2e, 5e et 13e trous et a commis des bogueys aux 9e,10e et 16e fanions.

« Je suis plutôt content de ma journée, j'ai bien frappé la balle, je me suis bien sorti de situations parfois compliquées, c'était une bonne journée », déclare l'Américain.

Ses compatriotes Dustin Johnson (-5), Luke List (-5) et Harold Varner III (-5) ainsi que le Thaïlandais Jazz Janewattananond (-5) se partagent le 2e échelon.

« Je pense que nous allons tous jouer pour la 2e place », affirme List.

« [Il faudra] réussir quelque chose de spécial pour battre Brooks, reconnaît pour sa part Johnson, mais c'est faisable, surtout sur un tel parcours qui ne pardonne rien. »

Koepka tente de gagner un quatrième titre majeur en deux ans. Il est le champion en titre au Championnat de la PGA et a également remporté deux titres consécutifs à l'Omnium des États-Unis.

Je veux simplement jouer du bon golf [dimanche]. J'aimerais connaître un bon début de journée. Il est possible d'inscrire de bons pointages sur les six premiers trous. Si je les joue en un ou deux coups de moins que la normale, je serai en bonne position. Le golfeur Brooks Koepka

Le Britanno-Colombien Adam Hadwin (+2) a remis une deuxième carte de 70 de suite pour grimper de 21 places jusqu'au 26e rang.

L'Ontarien Corey Conners a quant à lui bouclé sa ronde en 76 coups et a dégringolé de la 68e à la 77e position.

Conners s'est imposé au début du mois d'avril au tournoi de Valero, au Texas, ce qui lui avait permis de dégoter son laissez-passer pour le Tournoi des maîtres.

Rappelons que Tiger Woods ne participe pas aux parcours de la fin de semaine en raison de son élimination après la deuxième ronde. Son rendement s'élevait à +5, soit un coup au-dessus du couperet.