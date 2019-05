Caeli McKay et Vincent Riendeau écartés du podium à la Série mondiale de Londres

« Nous étions sur le podium avant notre dernier plongeon, mais nous l'avons manqué, explique Riendeau. Nous avons fait de petites erreurs coûteuses et nous n'avons pas pu garder notre rang. »

Les représentants de l'unifolié, qui formaient un tandem pour la deuxième fois de la saison, ont récolté un total de 307,05 points, ce qui constitue une performance très respectable, selon Riendeau.

Ce dernier avoue toutefois qu'il y a encore du travail à faire pour continuer de rivaliser avec les meilleurs de leur profession.

Je sors d'ici assez satisfait. Il y a toujours place à amélioration, mais c'est une épreuve assez forte et nous avons fait de bonnes choses. Notre synchronisme était bon, il faudra donc apprendre à corriger nos erreurs individuelles et à performer sous la pression. Le plongeur Vincent Riendeau

Les Chinois Minjie Zhang et Yu Duan (356,28 points) ont mené la finale d'un bout à l'autre pour mettre la main sur la médaille d'or.

Les Nord-Coréens Jo Jin-mi et Hyon II Myong (333,48 points) et les Russes Iuliia Timoshinina et Nikita Shleikher (316,05 points) ont pris les deuxième et troisième marches du podium.

Il s'agissait d'une deuxième épreuve dans la journée pour McKay, qui a pris part à la finale au 10 m. Elle a conclu en 6e place avec une récolte de 195,25 points.

La Chinoise Yuxi Chen (413,80 points) a poursuivi sur sa lancée pour remporter l'or après avoir dominé les qualifications. Elle a devancé sa compatriote Minjie Zhang (385,80 points) et la Nord-Coréenne Kim Mi-rae (360,90 points).

François Imbeau-Dulac (424,90 points) a occupé le 6e échelon après la finale au 3 m.

Les Britanniques Jack Laugher (562,65 points) et Daniel Goodfellow (500,55 points) ont fait plaisir à leur public en réussissant le doublé. Le Chinois Zongyuan Wang (481,70 points) a fermé la marche sur le podium.