Fernando Alonso et James Hinchcliffe en danger de rater les 500 milles d'Indianapolis

L'Espagnol Fernando Alonso et le Canadien James Hinchcliffe n'ont pas été éliminés, mais font partie des pilotes en danger en vue des 500 milles d'Indianapolis. Ils ont chacun conclu les qualifications samedi tout juste à l'extérieur du top 30.

Alonso occupait le 30e et dernier échelon assurant une qualification aux 500 milles d'Indianapolis jusqu'à ce que Graham Rahal le devance en toute fin de séance.

Le double champion du monde de F1 collectionne les déboires et les déconvenues depuis le début de la semaine avec un problème électrique aux premiers essais mardi, une sortie de piste où il a détruit sa monoplace mercredi, ce qui l'a privé de la troisième journée d'essais jeudi.

Hinchliffe devra aussi passer par la fusillade afin d'obtenir son billet pour l'épreuve qui aura lieu le 26 mai. Six pilotes, dont l'Espagnol et le Canadien, lutteront dimanche pour les trois dernières places disponibles sur la grille de départ.

Spencer Pigot s'est adjugé le titre de favori après avoir maintenu la meilleure vitesse moyenne sur quatre tours pendant les qualifications.

L'Américain a grimpé au sommet du classement après sa deuxième tentative de la journée, puis a attendu pendant plus de six heures avant de savoir si quelqu'un allait faire mieux que sa vitesse de 230,083 mph (370,283 km/h).

Le champion en titre Will Power est celui qui est passé le plus près, soit avec une vitesse de 230,081 mph (370,279 km/h). Simon Pagenaud et Josef Newgarden ont suivi, tandis que Colton Herta a décroché la 5e position.

La pole position sera attribuée dimanche et se jouera entre les neuf meilleurs pilotes de la journée de samedi.