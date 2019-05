Le record de buts en carrière tombe en MLS

L'attaquant des Earthquakes de San José Chris Wondolowski est le nouveau roi des buts dans la MLS, et il est monté sur son trône de manière spectaculaire.

Wondolowski, qui n’avait pas encore marqué cette saison, a inscrit les quatre buts des Earthquakes dans une victoire de 4-1 contre le Fire de Chicago, samedi, en Californie.

L’attaquant américain compte maintenant 148 buts dans le circuit Garber. Il a pris la place de Landon Donovan, qui en a inscrit 145 en 340 rencontres dans la ligue.

« J’espérais que ce jour ne vienne pas, mais tu mérites le record, a souligné Donovan. Je te félicite. Je suis heureux de te remettre le flambeau. Tu as marqué plus de buts que moi en moins de matchs, ça m'attriste! Je suis très heureux pour toi. Tu as eu une grande carrière qui nous a tous inspirés. »

Wondolowski, qui disputait à 36 ans son 338e match en MLS, a égalé le record de Donovan à la 21e minute après un centre de Shea Salinas. Il a battu cette marque à la 48e minute après une bourde du gardien David Ousted.

Deux autres buts ont suivi à la 74e et à la 76e. Wondolowski a quitté la rencontre dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps et a reçu une grande ovation de son public.

Après un début de saison catastrophique, les Earthquakes n’ont perdu qu’un seul de leurs six derniers matchs. L’équipe de Matias Almeyda est provisoirement 8e dans l’Ouest, à un point des places qui donnent accès aux éliminatoires.