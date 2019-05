Tadej Pogacar enlève les honneurs du Tour de Californie

Le Slovène Tadej Pogacar (UEA Team Emirates) a remporté samedi à Pasadena, près de Los Angeles, le Tour de Californie au terme de la septième et dernière étape, qui a couronné au sprint le Néerlandais Cees Bol (Sunweb).

Pogacar a signé à 20 ans la victoire la plus importante de sa carrière. Il est le plus jeune champion dans l'histoire de la principale course à étapes du calendrier américain.

Le vainqueur du Tour de l'Algarve cette année s'est emparé vendredi du maillot jaune de leader en gagnant la sixième manche, la plus difficile de la semaine avec son arrivée sur les pentes du mont Baldy (1278 m).

Il a devancé au classement général le Colombien Sergio Higuita (Education First) et le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck) par 16 et 17 secondes.

Asgreen a fait trembler Pogacar en rejoignant un groupe d'échappés à 15 kilomètres de l'arrivée et en enlevant un sprint de bonification.

Il est même passé virtuellement en tête du classement général, mais l'équipe UEA Team Emirates, aidée par la formation Sunweb, est revenue sur les échappés, juste avant le début du dernier tour du circuit d'arrivée.

« L'étape a été difficile, comme toutes les étapes de la semaine, explique Pogacar. Je me suis retrouvé seul dans le col, puis quand Asgreen est parti, j'ai commencé à m'inquiéter un peu. »

« Mais je savais que mon équipe était assez costaude pour faire revenir le peloton sur la tête de la course, et mes coéquipiers ont répondu présents », ajoute-t-il.

Le sprint a été remporté par Bol, qui a résisté au Slovaque Peter Sagan (Bora) à l'issue d'un sprint.

Le triple champion du monde et sextuple maillot vert au Tour de France, venu en Californie pour se rassurer, a terminé sa semaine avec une victoire, obtenue dimanche dernier lors de la première étape.

D'autres détails suivront.