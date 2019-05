Tour du chapeau de Mark Stone dans une victoire du Canada contre l’Allemagne

Anthony Mantha a inscrit deux buts. Sam Reinhart, Thomas Chabot et Anthony Cirelli ont aussi trouvé le fond du filet.

Matt Murray a fait 15 arrêts. Il n'a cédé que devant Yasin Ehliz.

Déjà en avance 4-1 en début de troisième période, le Canada a marqué trois buts en moins de trois minutes.

L’unifolié, actuellement au 2e rang du groupe A, se mesurera au Danemark lundi.

Aussi en action samedi, les Danois se sont inclinés 7-1 face aux Américains. Il s'agissait pour les États-Unis d'une quatrième victoire de suite.

Jeff Blashill est devenu l'entraîneur américain ayant remporté le plus de matchs à ce tournoi grâce à la 18e victoire de sa carrière en 23 affrontements.

Alex DeBrincat a inscrit deux buts et une passe. Patrick Kane a ajouté trois passes, tandis que Jack Eichel a fourni un but et une mention d'aide. Les autres buteurs ont été Frank Vatrano, Clayton Keller, Chris Kreider et Dylan Larkin.