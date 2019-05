Les Canadiens dans le top 15 en Séries mondiales à Yokohama

Les Canadiens Tyler Mislawchuk et Joanna Brown ont respectivement terminé 14e et 15e de leur épreuve des Séries mondiales de triathlon, samedi, à Yokohama, au Japon.

Mislawchuk était le seul Canadien inscrit à la compétition. Il a réalisé un temps de 1 h 44 min 39 s, à 1:18 du vainqueur, le Français Vincent Luis, vice-champion du monde la saison dernière. Luis en a profité pour accroître son avance en tête du classement général.

Luis a devancé au sprint le Sud-Africain Henri Schoeman (1:43:24), médaillé de bronze aux Jeux olympiques à Rio en 2016, et le Hongrois Bence Bicsak (1:43:26).

Brown, elle aussi seule représentante de l’unifolié au départ, a conclu la course en 1:56:27, à un peu plus de quatre minutes de l’Américaine Katie Zaferes (1:52:12). Cette dernière a célébré sa quatrième victoire de la saison aux côtés de deux compatriotes sur le podium, Summer Rappaport (1:52:33) et Taylor Spivey (1:53:29).

La prochaine épreuve des Séries mondiales aura lieu à Leeds, en Grande-Bretagne, le dimanche 9 juin.