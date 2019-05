Johanna Konta atteint la finale à Rome

La Britannique Johanna Konta a causé la surprise et a vaincu la Néerlandaise Kiki Bertens, 4e raquette mondiale, en trois manches de 5-7, 7-5 et 6-2 en demi-finales du tournoi de Rome, samedi, en Italie.

Elle affrontera en finale, dimanche, la gagnante du duel qui opposera la Tchèque Karolina Pliskova, 7e joueuse au monde, et la Grecque Maria Sakkari, 63e.

Konta a eu besoin de quatre balles de match pour se débarrasser de Bertens. Elle s'est imposée avec un coup droit gagnant et un puissant service. Konta a obtenu six bris, dont un qui lui a donné une avance cruciale de 6-5 en deuxième manche. Bertens a dominé 10-1 pour les as, mais elle a aussi commis neuf doubles fautes.

C'est la première fois depuis sa victoire à Miami en 2017 que Konta atteint la finale d'un tournoi international. Sa dernière victoire contre une joueuse du top 5 remonte aussi à 2017, quand elle avait gagné contre Simona Halep à Wimbledon.

Bertens avait profité d’une journée de congé vendredi. Elle devait se mesurer à la Japonaise Naomi Osaka, 1re au classement de la WTA, mais cette dernière s’est retirée en raison d’une blessure à une main.

Plus de détails à venir.