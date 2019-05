Guerrero propulse les Blue Jays vers un écrasant gain de 10-2 contre les White Sox

Vladimir Guerrero fils a frappé un circuit et les Blue Jays de Toronto ont malmené les White Sox 10-2, vendredi soir, à Chicago.

Justin Smoak et Danny Jansen ont aussi cogné un circuit chacun pour les Blue Jays, qui ont égalé leur meilleure production offensive cette saison. Chacun des neuf joueurs partants a réussi au moins un coup sûr et huit d'entre eux ont marqué au moins un point.

Ce festival offensif s'est produit après que les Blue Jays eurent amorcé la rencontre avec la pire moyenne au bâton (,216) des Ligues majeures, et la 29e pour le taux de présence sur les sentiers (,283), le taux de puissance (,356) et le taux de présence plus puissance (,639). Ils n'ont signé qu'une 3e victoire à leurs 12 derniers matchs.

Guerrero, qui est âgé de 20 ans, a frappé un coup sûr en quatre présences. Il a soutiré un but sur balles, a produit deux points et en a marqué deux autres. Il a aussi obtenu un coup de pouce sur son circuit, puisque sa frappe au champ centre en quatrième manche a ricoché contre le gant du voltigeur Leury Garcia avant de se retrouver de l'autre côté de la clôture. Il s'agissait de son troisième circuit cette saison.

Aaron Sanchez a accordé deux points en trois manches avant de quitter le monticule en quatrième en raison d'une cloque d'eau sur l'index de la main droite.

Sam Gaviglio (3-0) s'est amené en relève et n'a rien donné en trois manches, en route vers la victoire. Javy Guerra a lui aussi été intraitable pendant trois manches, et il a inscrit son premier sauvetage.

Les ennuis d'Ivan Nova (2-4) à domicile se sont poursuivis. Il a laissé aller neuf points, huit coups sûrs et quatre buts sur balles en seulement trois manches de travail.