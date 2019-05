Tadej Pogacar s'impose au Tour de Californie

Le Slovène Tadej Pogacar (UEA Team Emirates) a fait un grand pas vers la victoire au cumulatif des sept étapes au Tour de Californie vendredi en remportant la sixième et avant-dernière manche.

Pogacar s'est offert le maillot jaune de leader après avoir gagné l'étape-reine de la semaine avec beaucoup d'aplomb.

Le vainqueur a bouclé les 127,5 km en 3 h 48 min 49 s et a devancé le Colombien Sergio Higuita (Education First) et le Néo-Zélandais George Bennett (Jumbo-Visma).

Il dispose de 16 secondes d'avance au classement général sur Higuita et pourrait devenir à 20 ans le plus jeune champion dans l'histoire du Tour de Californie.

« J'avais de bonnes jambes et je me sentais bien dans les cols. Quand je suis revenu sur Higuita, j'ai essayé de retrouver mon calme et je l'ai laissé lancer le sprint, explique Pogacar.

« Il est parti trop large dans le virage et comme j'étais plus rapide que lui, il n'a pas pu revenir sur moi. C'est un grand jour pour moi. »

L'Américain Tejay van Garderen (Education First), meneur de l'épreuve depuis la 2e étape, a craqué dans la dernière ascension. Pogacar en a profité pour lui ravir sa place sur le trône.

Le Tour de Californie se conclura samedi avec une septième et ultime course entre Santa Clarita et Pasadena, qui devrait sourire aux sprinteurs.

D'autres détails suivront.