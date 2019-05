La MLS suspend Zlatan Ibrahimovic pour deux matchs

L'attaquant et capitaine du Galaxy de Los Angeles, Zlatan Ibrahimovic, a écopé vendredi d'une suspension de deux matchs pour une altercation avec le gardien Sean Johnson le 4 mai lors d'un duel contre les Red Bulls de New York.

« La commission de discipline de la MLS a infligé à Zlatan Ibrahimovic deux matchs de suspension et une amende d'un montant non dévoilé pour attitude violente à la 86e minute du match entre le Galaxy et les Red Bulls », explique le circuit nord-américain.

Ibrahimovic manquera les deux prochains duels de son équipe, dimanche à domicile face aux Rapids du Colorado et vendredi prochain à l'étranger contre l'Orlando City SC.

Le Suédois de 37 ans avait attrapé Johnson par le cou durant l'empoignade. Les deux joueurs avaient reçu un avertissement.

Le portier des Red Bulls a accusé Ibrahimovic d'avoir perdu son calme. « C'est un joueur de talent, mais il savait très bien ce qu'il faisait, explique Johnson. Il était frustré, ce que je peux comprendre au vu du déroulement du match. »

Ibrahimovic a écopé la semaine dernière d'une amende pour simulation après s'être laissé tomber pour tenter d'obtenir un coup franc lors de la défaite du Galaxy contre le Crew à Columbus.

Le capitaine de la formation californienne a touché la cible 9 fois en 10 matchs cette saison et occupe la 2e position du classement des buteurs.

Le Galaxy a perdu ses trois dernières rencontres et a descendu à la 3e place dans l'Association de l'Ouest avec une récolte de 22 points, huit longueurs derrière le Los Angeles FC, détenteur du sommet.