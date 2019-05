Les White Sox battent des Blue Jays ternes à Chicago

Yolmer Sanchez a inscrit le point gagnant sur un amorti-suicide de Ryan Cordell en huitième manche, et les White Sox de Chicago ont battu à domicile les Blue Jays de Toronto, 4-2, jeudi.

Avec des coureurs aux extrémités du losange et l'avant-champ en position rapprochée, Cordell a déposé la balle du côté du premier coussin. Le releveur des Blue Jays Derek Law (0-1) a fait le relais vers Danny Jansen, mais Sanchez a glissé sous le gant du receveur.

Les Blue Jays ont fait une contestation sur le jeu, en vain.

Charlie Tilson a ensuite marqué sur un ballon-sacrifice de Leury Garcia. Tilson a d'abord été déclaré retiré à la suite du relais de Billy McKinney, mais la reprise a démontré qu'il était sauf et Tilson a donc inscrit un point d'assurance.

La victoire est allée au dossier de Kelvin Herrera (1-2), qui a blanchi les Jays en début de huitième même s'il a accordé deux buts sur balles. Alex Colome a été parfait en neuvième et a récolté un neuvième sauvetage en autant d'occasions cette saison.

Les Blue Jays ont frappé seulement deux coups sûrs, incluant le sixième circuit de Freddy Galvis cette saison.

Le partant des Blue Jays Marcus Stroman a accordé deux points, dont un seul était mérité, en six manches. Il n'a pas gagné depuis le 19 avril, et il avait été malmené à ses trois sorties précédentes, concédant 12 points mérités en 14 manches et un tiers.