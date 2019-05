Naomi Osaka et Roger Federer se retirent des Internationaux d'Italie

Avant leur quart de finale à Rome, Naomi Osaka (main droite) et Roger Federer (jambe droite) ont annoncé vendredi qu'ils abandonnaient le tournoi romain.

Roger Federer est blessé à la jambe droite. Il devait affronter en quarts de finale du Masters 1000 le Grec Stefanos Tsitsipas.

« Je ne suis pas à 100% au plan physique, et après des discussions avec mon équipe, il a été décidé que je ne jouerai pas », a fait savoir le Suisse, selon un message communiqué par l'ATP.

« Je suis déçu. Rome a toujours été une de mes villes préférées, et j'espère revenir l'année prochaine », a ajouté l'ancien numéro un mondial.

Federer avait annoncé tardivement sa participation au tournoi de Rome, où il n'était plus revenu depuis 2016.

Il n'aura finalement joué qu'une journée au Foro Italico, jeudi, avec deux matchs disputés et gagnés, la pluie tombée mercredi ayant alourdi le programme.

Tsitsipas affrontera donc samedi soit Rafael Nadal soit Fernando Verdasco pour une place en finale.

Le pouce d'Osaka

De son côté, Osaka devait affronter la Néerlandaise Kiki Bertens pour une place dans le dernier carré du tournoi de Rome.

« Je me suis levée, et je ne pouvais pas vraiment bouger mon pouce. J'ai essayé de m'entraîner, mais je sentais cette douleur et je ne pouvais pas tenir la raquette. Je n'ai même pas essayé de servir, ça n'avait pas de sens. Je n'ai pas pu taper un coup droit correctement, je n'avais pas de force dans la main », a-t-elle expliqué en rencontre de presse.

Naomi Osaka Photo : La Presse canadienne / Eugene Hoshiko

« Je n'ai rien senti hier. C'est pour ça que je suis un peu perdue », a-t-elle admis. Je ressens tristesse et déception. Je voulais jouer pour me tester contre Kiki, qui joue très bien. Le public a été super hier, et j'aurais voulu leur donner quelque chose, mais je ne peux pas. »

La blessure d'Osaka intervient à 10 jours du début des Internationaux de France à Paris (Roland-Garros).

En atteignant les quarts de finale à Rome, la Japonaise de 21 ans s'est assurée jeudi d'avoir le statut de tête de série no 1 à Paris.

« Je n'ai pas encore vu le docteur, a précisé Osaka à propos de la gravité de sa blessure. "Je pense rester ici un jour ou deux et voir ce qu'il en est. Je n'ai pas vraiment planifié la suite", a-t-elle ajouté.

À propos de sa préparation pour la deuxième étape du grand chelem de l'année, la Japonaise a dit se sentir « assez à l'aise sur terre maintenant. Ça ira si je peux me débarrasser de cette blessure à la main », a-t-elle ajouté.

Naomi Osaka a remporté les deux derniers tournois du grand chelem, les Internationaux des États-Unis 2018 et d'Australie 2019.