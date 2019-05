Hugo Houle s’invite dans le top 10 au Tour de Californie

Le Québécois Hugo Houle (Astana) a rattrapé le peloton de tête à quelques kilomètres de l'arrivée lors de la cinquième étape du Tour de Californie pour signer le meilleur temps de son équipe et terminer au 10e échelon d'une course haute en rebondissements.

« Ç’a été une journée vraiment difficile! On ne savait pas comment ça allait tourner et quand les premiers coureurs se sont échappés, les équipes ont commencé à stresser. Ç’a donné une course très rapide et, honnêtement, personne ne s’attendait à ça », a indiqué Houle au terme de cette épreuve remportée par l’Espagnole Ivan Garcia (Bahrain-Merida), qui a franchi les 219,5 kilomètres du parcours en 4 h 56 min 11 s.

Après avoir vu son coéquipier Italien Davide Ballerini marquer plusieurs points individuels lors de l’échappée, le cycliste de Sainte-Perpétue est revenu devant dans les derniers instants de la course pour prendre part au sprint final.

« C’était important pour nous d’avoir quelqu’un dans l’échappée et Davide (Ballerini) a pu consolider son avance au 1er rang du classement des grimpeurs. De mon côté, j’ai manqué l’échappée au début, mais j’ai réussi à les rattraper vers la fin. Mes jambes ont bien répondu et j’avais le champ libre pour faire le sprint. Ç’a été une bonne course pour moi! »

Le cycliste de 28 ans sera de retour en selle dès vendredi pour disputer la sixième étape qui, de ses propres dires, risque d’être tout aussi intense.

« Demain, c’est la plus grosse étape du tour! La distance est beaucoup plus courte, mais il y aura deux montées assez imposantes. C’est sûr qu’on ne se reposera pas. On ressent de la fatigue, mais l’intensité va être très élevée et ça risque de rouler vite. J’ai de bonnes jambes présentement, alors je vais essayer d’être devant et d’y aller pour la victoire », a conclu Houle, qui occupe présentement le 42e rang, accusant un retard de 11:15 sur le meneur, l’Américain Tejay van Garderen (EF Education First).