Les Bruins éliminent les Hurricanes et passent en finale de la Coupe Stanley

Tuukka Rask a effectué 24 arrêts en route vers un deuxième blanchissage depuis le début des séries pour les Bruins. Patrice Bergeron a accumulé deux buts et une aide, tandis que David Pastrnak a récolté un filet et deux aides. Brad Marchand a fait mouche dans un filet désert en fin de partie et a aussi été crédité d'une aide.

Les Bruins participeront à la finale de la Coupe Stanley pour une troisième fois en neuf ans. Ils ont vaincu les Canucks de Vancouver en sept rencontres en 2011 et perdu contre les Blackhawks de Chicago en six matchs en 2013.

Cette fois, ils croiseront le fer avec les Sharks de San José ou les Blues de Saint Louis. Les Sharks mènent la finale de l'Association de l'Ouest 2-1. Le quatrième match sera présenté vendredi soir, à Saint Louis.

Les Hurricanes semblaient sur une lancée après avoir éliminé les Capitals de Washington, champions en titre de la Coupe Stanley, en sept parties, puis balayé les Islanders de New York. Face aux Bruins, ils ont inscrit seulement cinq buts en quatre parties.

Curtis McElhinney a repoussé 19 lancers devant le filet des Hurricanes, qui participaient aux séries pour une première fois depuis 2009.

Les Bruins étaient privés de leur capitaine Zdeno Chara. L'équipe a simplement indiqué que son état de santé sera réévalué de manière quotidienne, sans offrir plus de détails sur les raisons de son absence.

Chara a néanmoins enfilé son uniforme pour rejoindre ses coéquipiers sur la patinoire après la partie et serrer la main des joueurs des Hurricanes.

Mis au pied du mur, les Hurricanes n'ont pas été particulièrement menaçants jeudi. McElhinney est d'ailleurs le gardien qui a dû se signaler le plus souvent.

À son deuxième départ dans la série, McElhinney a été brillant en première période, étirant notamment la mitaine pour frustrer Marchand à bout portant.

Rask s'est distingué tôt en deuxième période, captant un tir de l'enclave de Justin Williams avec une aisance désarmante.

Justin Williams est frustré par le gardien des Bruins Tuukka Rask. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Les Hurricanes ont été punis pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire tôt en deuxième période et les Bruins en ont profité pour ouvrir la marque à 4:46. Après avoir effectué l'entrée de zone, Marchand a fait la passe dans l'enclave vers Pastrnak, qui n'a eu qu'à dévier le disque dans un filet ouvert.

Une punition à Greg McKegg pour obstruction contre Rask a ensuite permis aux Bruins de doubler leur avance avec 1:26 à faire au deuxième vingt. Bergeron et Pastrnak y sont allés d'un bel échange et Bergeron a fait bouger les cordages grâce à un tir sur réception.

Bergeron a porté le coup de grâce à 10:32 du troisième tiers.

Les Hurricanes ont remplacé McElhinney par un attaquant supplémentaire avec plus de cinq minutes à écouler au cadran. Marchand en a profité pour inscrire son septième but des séries avec 2:17 à faire.