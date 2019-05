Trois jours avant l’ouverture du camp, les Argonauts libèrent Bear Woods

La décision a été annoncée trois jours avant que les vétérans doivent se présenter pour l'ouverture du camp. Woods et les Argonauts avaient pourtant convenu d'une prolongation de contrat d'une saison en janvier.

Âgé de 32 ans, Woods a raté la majeure partie de la saison 2018 après que son nom eut été inscrit sur la liste des blessés pour neuf matchs en début de campagne, afin qu'il soigne une hernie discale. Il est revenu au jeu à la semaine 11. Il a réussi 29 plaqués en 4 rencontres.

En 2017, après avoir été acquis sur le marché des joueurs autonomes, il avait réussi 90 plaqués en plus d'en ajouter 6 autres en matchs éliminatoires.

Le Floridien avait passé les six saisons précédentes avec les Alouettes de Montréal. Il a été sélectionné deux fois au sein de l'équipe d'étoiles de la LCF en plus d'être nommé joueur défensif par excellence de l'Est en 2014 et 2016.

Ses 126 plaqués en 2016 constituent le sixième plus haut total de l'histoire de la LCF.