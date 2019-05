Un physio canadien s'occupera de Maria Sharapova

Maria Sharapova a choisi un massothérapeute canadien, Marcin Goszczynski, pour se débarrasser de ses douleurs à l'épaule droite et pour revenir au jeu au plus haut niveau.

Marcin Goszczynski, 36 ans, est un ancien athlète olympique en patinage de vitesse et en bobsleigh. Après sa carrière d'athlète et ses études, il a travaillé avec Sidney Crosby, Andre De Grasse, Hayley Wickenheiser et Kaillie Humphries.

C'est lui qui a remis sur pied le patineur de vitesse sur longue piste Denny Morrisson après son accident de moto pour qu'il participe aux Jeux olympiques d'hiver, en 2018, à Pyeongchang.

C'est au tour de Sharapova de faire appel à ses services. La Russe a déclaré forfait pour les Internationaux de France et veut se concentrer à bien préparer sa saison sur gazon en vue du tournoi de Wimbledon.

« C'est Hayley qui m'a donné ma première chance, elle a cru en moi », explique Marcin Goszczynski, diplômé en kinésiologie et spécialisé en conditionnement physique.

C'était avant les Jeux d'hiver de 2014 en Russie.

« Puis, le bouche-à-oreille a fait le reste. J'ai pu travailler avec des athlètes dans de nombreux sports », ajoute-t-il.

Comprendre la complexité du corps humain

« Il a cette rare qualité d'avoir de bonnes mains et beaucoup d'intuition. Maria a eu beaucoup de flair de l'engager », dit Wickenheiser.

« Sa carrière d'athlète lui donne un gros avantage sur les autres thérapeutes. Il sait jusqu'où l'athlète peut pousser son corps physiquement et psychologiquement », dit Kaillie Humphries.

Il travaillait avec Sidney Crosby quand il a rencontré le chiropraticien Mark Lindsay, qui avait soigné Sharapova.

Quand l'agent de la joueuse russe a cherché un spécialiste pour aider sa cliente, il a demandé conseil à deux personnes, dont Mark Lindsay.

Maria Sharapova a été opérée à l'épaule en 2008, mais ses douleurs sont récurrentes.

Depuis février, l'ancienne numéro un mondiale tente de revenir au jeu et a essayé plusieurs traitements. Marcin Goszczynski est conscient du défi qu'il a à relever.

« Quand vous vous attaquez à un problème qui sort de l'ordinaire génétiquement, c'est plus dur. Vous devez savoir ce qui n'a pas fonctionné [comme traitement], et trouver une autre solution », précise-t-il.

« Peut-on trouver ce qui lui permettra d'avoir une autre chance de revenir au jeu? J'espère qu'on pourra faire mieux et lui permettre de prolonger sa carrière », conclut-il.