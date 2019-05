L’Allemagne toujours parfaite au mondial

Markus Eisenschmid et Leon Draisaitl ont touché la cible dans un intervalle de 85 secondes en toute fin de troisième période pour procurer à l'Allemagne un gain de 3-2 sur la Slovaquie, mercredi soir, au mondial de hockey.

Pour la formation allemande, il s'agit d'une quatrième victoire en quatre rencontres. Ce rendement lui confère le 1er rang du groupe A avec 12 points, 4 de plus que les États-Unis.

La Finlande vient en 3e place avec sept points, un de plus que le Canada. Les deux pays, inactifs mercredi, ont joué trois matchs et reprendront le collier jeudi contre le Danemark et la France, respectivement.

Kane fracasse un record des États-Unis

Patrick Kane a récolté un but et deux aides dans une victoire de 6-3 des États-Unis contre la Grande-Bretagne, mercredi, et il est devenu le meilleur pointeur de l'histoire de son équipe nationale au Championnat du monde.

L'étoile des Blackhawks de Chicago et médaillé olympique a enregistré le 36e point de sa carrière au mondial, soit trois de plus que la marque de Mark Johnson.

« C'est spécial quand vous pensez à tous les grands joueurs américains, tous les jeunes qui grandissent aux États-Unis, qui rêvent de jouer au hockey, qui rêvent de jouer pour leur pays, a déclaré Kane. J'aime beaucoup ce tournoi. C'est mon troisième ici. Plus que tout, ce serait agréable de le gagner. »

Les États-Unis ont remporté un troisième match d’affilée depuis leur revers contre les Slovaques en ouverture du tournoi.