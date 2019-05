Les premiers coups de pédale de Simone Boilard chez les pros

« Je pense que la chose la plus importante que j’ai apprise, c’est que je ne sais vraiment pas tout. Ça résume bien », lance-t-elle en entrevue à Radio-Canada Sports.

Non seulement elle est la seule francophone de sa formation, mais elle est aussi la plus jeune. La médaillée de bronze des derniers mondiaux juniors vit également sa première saison chez les seniors.

Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup plus que je pensais, mais je me plais à en apprendre davantage. Je vis deux grosses étapes en même temps. C’est sûr que les distances doublent, les pelotons aussi. Le volume d’entraînement a un peu augmenté. Je passe aussi du niveau provincial à l’échelle nord-américaine, donc c’est plus difficile aussi.

Simone Boilard