Mike Sherman absent au camp des recrues des Alouettes, Samuel Thomassin sous contrat

Le rideau s'est levé sur une nouvelle saison au stade Percival-Molson avec un absent de renom. Sherman a manqué à l'appel en raison d'une infection causée par une chirurgie buccale. Il a rencontré un spécialiste mercredi à Boston.

Le meneur d'hommes sera encore à l'écart jeudi et vendredi, mais renouera avec les activités de l'équipe « dans les prochains jours », avancent les Alouettes. Les camps d'entraînement de la Ligue canadienne de football (LCF) prendront leur envol dimanche.

Le coordonnateur des unités spéciales, Mickey Donovan, s'est vu confier le mandat de diriger la séance d'entraînement.

Quelques heures avant le lancement des hostilités au camp des recrues, Samuel Thomassin s'est entendu sur les termes d'un contrat de trois campagnes.

« Je n'ai pas encore parlé à personne à propos de l'effectif, mais c'est sûr que mon but personnel est de me tailler une place comme partant sur la ligne offensive », dit le 19e joueur repêché au début du mois.

« Je me sens prêt, je sens aussi que j'ai les bons outils pour faire le saut au prochain niveau, ajoute-t-il. C'est le processus [amorcé avec le Rouge et Or] qui continue. »

Le joueur de ligne offensive Samuel Thomassin lors d'une journée d'essais professionnels à l'Université Laval Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Un appel de Luc Brodeur-Jourdain

Nommé dans la première équipe d'étoiles de l'U Sports l'année dernière, le colosse de la ligne à l'attaque cible son jeu de pieds comme élément sur lequel travailler afin de faciliter la transition dans la LCF.

Reed s'est montré élogieux à l'endroit de Thomassin et de son alma mater. Dès qu'il a porté son regard sur le mastodonte pour la première fois au Défi Est-Ouest en 2018, il a immédiatement aimé ce qu'il a vu.

« C'est un joueur au physique imposant avec une excellente technique, indique le DG. Ils font vraiment du bon travail [à l'Université Laval]. Je m'attends à ce qu'il se batte pour un poste, nous le lui avons fait savoir. »

Thomassin a récemment été convié au minicamp des Giants, qui s'est tenu du 3 au 5 mai, ce qui lui a permis de faire le plein de confiance.

Le vétéran Luc Brodeur-Jourdan a pris le soin de lui téléphoner avant l'entame de son expérience new-yorkaise.

J'étais au minicamp des Giants, il m'a souhaité bonne chance, de bien faire, de jouer comme on l'a appris à l'Université Laval et m'a dit qu'il avait bien hâte de travailler avec moi chez les Alouettes. Samuel Thomassin, joueur de ligne offensive des Alouettes de Montréal

Luc Brodeur-Jourdain Photo : Alouettes de Montréal / Dominick Gravel

Avant de mettre le grappin sur Thomassin avec un choix régional au deuxième tour, les Moineaux ont ajouté le receveur de passes Kaion Julien-Grant (2e tour; 13e) et le joueur de ligne défensive Nathan Anderson (2e tour; 16e).

Ni un ni l'autre n'a toutefois encore signé son pacte professionnel. Julien-Grant et Anderson ont donc brillé par leur absence au début du camp des recrues. Tous les autres joueurs repêchés au mois de mai ont revêtu l'uniforme.

Reed a affirmé qu'une entente de principe existe entre les Alouettes et Anderson.

Par ailleurs, l'organisation montréalaise a laissé savoir plus tôt dans la journée que ses recherches étaient terminées en ce qui concerne l'embauche d'un nouvel instructeur des demis défensifs.

Morris Lolar succède à Bert Hill et complète le casse-tête chez le groupe d'entraîneurs en vue de la saison 2019.