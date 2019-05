Vers un anneau de glace permanent à Montréal

Le parc Angrignon, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, devait accueillir un anneau de glace démontable. Or, un seul soumissionnaire a répondu à l’appel d’offres lancé en 2018. Son projet, en plus d’être non conforme, dépassait de 65 % les coûts estimés par la Ville.

L’administration montréalaise prévoyait mesurer l’achalandage de l’anneau de glace temporaire pour « évaluer la pertinence d’une installation permanente ». Avec l’échec de l’appel d’offres, elle a plutôt choisi d'omettre cette étape.

« Ériger un anneau de glace à Montréal est un projet cher à notre administration, en vue de se doter d’une infrastructure presque unique en son genre au Québec, inexistante à Montréal, à la fois au bénéfice de l’ensemble des citoyens, mais aussi d’une communauté rayonnante d’athlètes et d’amateurs en patinage de vitesse », a déclaré Hadrien Parizeau, conseiller associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Des sportifs et des résidents du Sud-Ouest réclament un anneau de glace depuis plusieurs années. Une jeune patineuse avait notamment interpellé l’ancien maire Denis Coderre à ce sujet au cours d’une séance du conseil municipal en janvier 2017.

La Ville de Québec se dote aussi d’un nouvel anneau de glace, actuellement en construction sur le site de l’ancien anneau Gaétan-Boucher. Le futur Centre de glaces, qui comprendra également deux patinoires, devrait être inauguré à la fin de l’été 2020.