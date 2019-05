[BALADO] Tellement hockey : Tuukka Rask, le roc des Bruins

Tuukka Rask est au sommet de sa gloire et permet aux Bruins de Boston de s'approcher à une victoire de la finale de la Coupe Stanley. Le gardien finlandais est le favori pour remporter le trophée Conn-Smythe, analysent Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal dans le 33e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Canadien et de la LNH.