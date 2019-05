Ralph Krueger est le nouvel entraîneur-chef des Sabres de Buffalo

Krueger, 59 ans, succède à Phil Housley, congédié le 7 avril.

Les Sabres ont raté les séries pour une neuvième année de suite. Premiers au classement de l’Est le 28 novembre, ils se sont ensuite effondrés pour terminer la saison au 13e rang.

À sa seule expérience dans la LNH, en 2012-2013, Krueger n’a pas connu de succès. Il a dirigé les Oilers d’Edmonton lors d'une saison écourtée par un lock-out. L’équipe albertaine ne s’était pas qualifiée pour les séries.

Président de Southampton dans la Premier League pendant cinq ans, Ralph Krueger a quitté ce poste le 12 avril.

« Au fil de sa carrière, Ralph a démontré son habileté à travailler sous pression dans une variété d’environnements, où il a dirigé l’élite des joueurs mondiaux, a déclaré le directeur général des Sabres, Jason Botterill, dans un communiqué. Ses talents de communicateur et son leadership font de lui un candidat aux qualifications uniques qui guidera notre équipe à l'avenir. »

« Je suis enthousiaste et honoré de me joindre à la famille des Sabres de Buffalo et je vais m’efforcer de maximiser le potentiel de l’équipe, a dit Krueger. J’ai hâte de travailler sur tous les aspects positifs de l’organisation, de me retrouver derrière le banc et de représenter cette ville de hockey passionnée. »

Le Winnipégois est devenu citoyen suisse le 19 avril. Il a dirigé la formation nationale helvète de 1998 à 2010.

Krueger a également fait partie du personnel d’entraîneurs de l’équipe canadienne médaillée d’or aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

Il a aussi été derrière le banc de l'équipe d'Europe qui a perdu la finale de la Coupe du monde en 2016 contre le Canada.