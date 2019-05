Pascal Ackermann remporte la 5e étape du Tour d'Italie, Tom Dumoulin abandonne

Ackermann a devancé d'une demi-roue le Colombien Fernando Gaviria (UAE-Emirates), trois jours après son premier succès.

« J'ai fait un double sprint, a expliqué l'Allemand. J'ai dû freiner aux 250 mètres. Mais heureusement, Gaviria m'a emmené au sprint. J'avais encore beaucoup de puissance à la fin. »

« À cause de toute cette pluie et du froid, j'ai ressenti la fatigue quand on est arrivé sur le circuit final, a pour sa part raconté Gaviria. J'ai donné mon maximum, j'ai presque mis dans la cible. »

Le Français Arnaud Démare a pris la 3e place de ce sprint sur une chaussée détrempée.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a gardé le maillot rose de leader.

Les 140 km ont été courue sous la pluie. Les 9 derniers ont été neutralisés en raison des conditions météo.

Le Belge Louis Vervaeke, rescapé d'une échappée lancée dès les premiers instants, a été repris à 23 km de l'arrivée.

Ackermann participe à son premier Giro à 25 ans. À Terracina, il a enlevé son cinquième succès depuis le début de la saison.

Les temps pour le classement général ont été pris au premier passage à 9,2 km de l'arrivée. La direction de course, en accord avec le jury des commissaires, a pris cette décision en tenant compte des conditions météo.

Jeudi, la sixième étape, la plus méridionale et l'une des plus longues de l'épreuve à 238 km, relie Cassino à San Giovanni Rotondo, du Latium aux Pouilles en passant par la Campanie.

Le parcours ondulé, mais roulant, se conclut par la montée de Coppa Casarinelle (15 km à 4,4 %), à 18 km de l'arrivée, et un final en faux plat montant.

Abandon de Dumoulin

Le Néerlandais Tom Dumoulin, blessé mardi dans une chute, a décidé d'abandonner avant le départ de cette cinquième étape à Frascati, près de Rome.

« Le genou fait encore mal, mais nous espérons que cela va s'améliorer au fil de la journée », avait-il expliqué en début de journée.

Dumoulin avait été autorisé à poursuivre la course par le personnel médical de l'équipe Sunweb.

Il a été touché notamment au genou gauche dans une chute collective à 6 km de l'arrivée.

Vainqueur du Giro en 2017, le Néerlandais de 28 ans s'était classé 2e en 2018, derrière le Britannique Chris Froome.