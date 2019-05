Cavagna domine la 3e étape du Tour de Californie, Houle termine 34e

Associated Press

Associated Press

Le Français Rémi Cavagna s'est échappé en solitaire et s'est forgé une telle avance qu'il a pu s'éponger avec une serviette et récupérer de l'effort fourni avant que ses principaux poursuivants l'aient rejoint dans la zone d'arrivée de la troisième étape du Tour de Californie mardi.

Tejay van Garderen est parvenu à préserver le maillot jaune du meneur. L'Américain, comme le reste du peloton, a préféré laisser filer Cavagna afin de conserver ses forces pour la suite de la compétition.

Cela a également été le cas d’Hugo Houle, de Sainte-Perpétue, qui a finalement terminé 34e, à 7 min 47 s du vainqueur. Le Québécois a affirmé mieux se sentir que la veille face à la chaleur et aux montées.

« J’étais beaucoup mieux et aussi aux avant-postes. Nous étions seulement une trentaine de coureurs en haut du col et j’étais devant sans trop de problèmes. Je n’ai pas eu de crampes aujourd’hui (mardi) et c’est encourageant. »

La troisième étape s'est déroulée sur 207 km à partir de Stockton, et Cavagna a rapidement largué le peloton avec l'espoir de l'équipe américaine Alex Hoehn. Les deux cyclistes se sont forgé une confortable avance devant le reste du groupe, qui se remettait encore d'une étape très difficile lundi vers South Lake Tahoe.

Cavagna a finalement pu se défaire de Hoehn au mont Hamilton, et le Français de 23 ans n'a plus jamais été inquiété par la suite.

La quatrième étape commencera au circuit de Laguna Seca et se déroulera sur 222 km le long de la côte californienne, vers Morro Bay.