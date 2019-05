Les Danois écrasent les Britanniques au Championnat du monde

Morten Poulsen a inscrit un tour du chapeau et le Danemark a battu facilement la Grande-Bretagne 9-0, mardi, au Championnat du monde de hockey en Slovaquie.

Nicklas Jensen a inscrit un doublé pour les Danois, qui ont maintenant une fiche de 2-1 dans le groupe A, à Cassovie. La Grande-Bretagne, de retour dans le premier groupe mondial pour la première fois en 25 ans, n'a marqué qu'un but et en a accordé 20 au Danemark, à l'Allemagne et au Canada.

Le gardien Ben Bowns a quitté la glace en début de deuxième après avoir cédé 4 fois sur 14 lancers. Il a été remplacé par Jackson Whistle.

Dans l'autre match présenté en matinée, à Bratislava, la Lettonie s'est imposée 3-0 sur l'Italie pour porter sa fiche à 2-1 au classement du groupe B. Roberts Bukarts, Rihards Arenis et Teodors Blugers ont réussi les buts des vainqueurs, qui ont dominé 64-15 au chapitre des tirs au but.

L'Italie, elle aussi nouvelle venue de la compétition, est la seule équipe n'ayant toujours pas inscrit un but jusqu'ici.

En soirée, Kevin Fiala a amassé son quatrième filet du tournoi pour permettre à la Suisse de blanchir l'Autriche 4-0 dans le groupe B, tandis que l'Allemagne a pris la mesure de la France 4-1 dans le groupe A.