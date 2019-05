Bruce Arena de retour en MLS, avec un Revolution en déroute

Il a été nommé directeur sportif et entraîneur-chef du Revolution, qui a limogé la semaine dernière l'ancien international américain Brad Friedel.

Arena, 67 ans, était sans équipe depuis sa démission du poste de sélectionneur des États-Unis en octobre 2017, après le retentissant échec des qualifications pour la Coupe du monde de 2018 en Russie.

« Bruce est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du soccer américain et nous pensons que ses engagements et son palmarès, avec plusieurs titres de champion MLS, ainsi que ses succès au niveau international font de lui la meilleure personne pour permettre à notre équipe de viser à nouveau le titre de champion », a expliqué Robert Kraft, le propriétaire de l'organisation de la banlieue de Boston, qui détient également les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans la NFL.

Arena a dirigé l'équipe américaine de 1998 à 2006 et de 2016 à 2017. Il l'a conduite à son meilleur résultat en Coupe du monde, si on exclut la première édition sur invitation en 1930 (demi-finales), en atteignant les quarts de finale en 2002, au Japon et en Corée du Sud.

Il a déjà entraîné trois équipes de MLS (D.C. United, Red Bulls de New York, Galaxy de Los Angeles) et a remporté la Coupe MLS à cinq reprises, deux avec D.C. United (1996 et 1997) et trois avec le Galaxy (2011, 2012 et 2014).

Il est le meilleur entraîneur de l'histoire de la ligue pour le nombre de matchs gagnés (202 victoires pour 121 défaites et 89 nuls).

Le Revolution a remporté seulement 3 de ses 13 matchs cette saison et totalise 11 points, au dernier rang de l'Est. L'équipe a donné 31 buts, ce qui en fait la pire défense du championnat.

Elle n'a plus participé aux éliminatoires depuis celles de 2015 et n'a jamais gagné la Coupe MLS, malgré cinq participations à la finale.