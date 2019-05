L'AS Rome décide de se séparer de Daniele De Rossi

« Daniele envisage d'entreprendre une nouvelle aventure. Cela va être la fin d'une époque », a écrit l'équipe dans un communiqué.

Une curieuse façon d'expliquer sa décision de ne pas renouveler le contrat de son capitaine.

« Ce n'est pas ma décision, et j'ai essayé de m'y préparer mentalement », a dit De Rossi lors d'une rencontre de presse mardi.

« Ils m'ont prévenu hier (lundi), a-t-il précisé. Et à 36 ans, je devais m'y attendre. Personne ne m'a appelé dans les 10 derniers mois, j'ai compris le message, et je n'en ai pas parlé. Parce que je n'aime pas parler, et parce que ça aurait parasité l'ambiance dans l'équipe. Peut-être que j'imaginais que l'équipe allait me garder jusqu'à ce que je ne sois plus capable de courir. »

L'équipe lui a offert un poste de directeur, alors qu'il voulait poursuivre sa carrière sur le terrain.

À la rencontre de presse, les joueurs de l'équipe portaient tous le maillot de leur capitaine. Et l'attaquant Edin Dzeko s'est levé pour l'applaudir. Il a eu droit à une ovation.

Agrandir l’image Daniele De Rossi Photo : Getty Images / JAVIER SORIANO

De Rossi fera ses adieux à la Roma contre Parme, le 26 mai, à la dernière journée de championnat.

L'adieu pourrait alors rappeler celui du capitaine emblématique Francesco Totti, qui avait fait pleurer tout le stade en 2017. De Rossi lui avait succédé.

« Nous allons tous verser des larmes quand il va porter pour la dernière fois le maillot, mais nous respectons son envie de prolonger sa carrière même si, à bientôt 36 ans, il le fera loin de Rome », a expliqué le président, Jim Pallotta.

Le milieu de terrain n'a pas l'intention de raccrocher les crampons, a précisé l'équipe, sans donner d'indication supplémentaire.

De Rossi a passé toute sa carrière à l'AS Rome, l'équipe qui a formé ce joueur né dans la capitale italienne.

Il a disputé 615 matchs et a inscrit 63 buts dans l'uniforme avec lequel il a remporté la Coupe d'Italie en 2007 et 2008 et une fois la Super Coupe d'Italie en 2007.

Daniele De Rossi a de plus été sélectionné 117 fois au sein de son équipe nationale et a gagné la Coupe du monde en 2006.