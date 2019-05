De nouveau blessée, Serena Williams abandonne à Rome

Serena Williams s'est retirée mardi du tournoi de Rome à cause d'une blessure au genou gauche. L'Américaine avait rendez-vous avec sa soeur Venus au deuxième tour mercredi.

Elle avait gagné son premier match de façon convaincante face à la Suédoise Rebecca Peterson.

C'est la troisième fois d'affilée qu'elle quitte un tournoi en cours de route.

À Indian Wells, une infection virale l'avait obligée à arrêter après son match de troisième tour. Son genou gauche endolori l'avait contrainte à l'abandon après son match de deuxième tour à Miami.

En raison de son forfait, sa soeur Venus passe donc automatiquement au troisième tour.

Le chemin de croix de Serena Williams se poursuit cette saison. C'était son quatrième tournoi seulement de la saison, le premier sur terre battue.

Elle ne s'est visiblement pas encore remise totalement de sa blessure au genou.

« Je vais me concentrer sur ma récupération », a-t-elle assuré dans un communiqué, tout en donnant rendez-vous au public à Paris pour les Internationaux de France, qui commencent le 26 mai.

La quête de son 24e titre en grand chelem se complique de plus en plus. Si elle débarque au stade Roland-Garros, elle n'aura alors disputé que 9 matchs cette saison, dont un seul sur terre battue.

« J'ai été blessée plus longtemps que ce j'imaginais », a-t-elle expliqué.

En 2018, elle avait atteint les huitièmes de finale à Paris, sans avoir disputé un seul match de préparation sur terre, et s'était retirée avant son match contre Maria Sharapova, déjà en raison d'une blessure.

Wozniacki blessée

Caroline Wozniacki, 11e tête de série, a dû abandonner durant son match de premier tour.

La Danoise affrontait l'Américaine Danielle Collins, no 30 au classement mondial.

Caroline Wozniacki à Rome

Après avoir été menée 0-2, Collins a remporté cinq jeux d'affilée, et Wozniacki a fait venir la physiothérapeute de la WTA à trois reprises à cause d'une douleur à la jambe gauche.

Collins a gagné la première manche à l'arraché au bris d'égalité 7-6 (7/5), et la Danoise a choisi d'abandonner tout de suite après.

« Évidemment, je suis triste pour Caroline, car elle souffre en ce moment avec toutes ses blessures. Ce n'est jamais agréable d'affronter une joueuse diminuée », a dit Collins.

Caroline Wozniacki s'était déjà retiré de son match de premier tour à Madrid il y a une semaine.

Danielle Colins retrouvera au prochain tour l'Espagnole Garbine Muguruza.

Shapovalov gagne en double

Le Canadien Denis Shapovalov a bien commencé son tournoi de double à Rome. Il a gagné son match de premier tour, avec l'Espagnol Fernando Verdasco.

Shapovalov et Verdasco l'ont emporté en 60min 6-3 et 6-2 sur le Grec Stefanos Tsitsipas et le Néerlandais Wesley Koolhof.

Le Canadien est 184e au classement mondial du double, son partenaire de jeu est 123e.

Ils affronteront au prochain tour l'Autrichien Oliver Marach et le Croate Mate Pavic, têtes de série no 5.

Par ailleurs, Tennis Canada a confirmé mardi que Shapovalov avait obtenu un laissez-passer pour le tournoi ATP 250 de Lyon, en France, qui commence le 18 mai.

Il se joint à son compatriote et ami Félix Auger-Aliassime, déjà inscrit.

Dans le tournoi en simple, à noter la défaite au deuxieme tour de l'Allemand Alexander Zverev (no 4).

Il a été battu par l'Italien Matteo Berrettini en deux manches accrochées de 5-7 en 1 h 48 min. C'est la deuxième fois qu'ils s'affrontaient et en sont à un gain chacun.

Troisième au monde à la fin du mois d'avril, l'Allemand de 22 ans peine à trouver la bonne cadence dans sa préparation pour les Internationaux de France, à Paris, deuxième tournoi du grand chelem de l'année.

Zverev a en effet été éliminé en quarts à Madrid (par Tsitsipas) et à Munich (par Garin) après des défaites à Barcelone (au deuxième tour) et à Monte-Carlo (en huitièmes de finale).

Résultats du premier tour du simple messieurs :

Nick Kyrgios (AUS) bat Daniil Medvedev (RUS/no 12) 6-3, 3-6, 6-3

David Goffin (BEL) bat Stan Wawrinka (SUI) 4-6, 6-0, 6-2

Diego Schwartzman (ARG) bat Yoshihito Nishioka (JPN) 6-1, 6-4

Marin Cilic (CRO/no 9) bat Andrea Basso (ITA) 6-1, 7-5

Taylor Fritz (USA) bat Guido Pella (ARG) 6-3, 6-4

Radu Albot (MDA) bat Benoît Paire (FRA) 6-3, 6-2

Joao Sousa (POR) bat Frances Tiafoe (USA) 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/4)

Jérémy Chardy (FRA) bat Richard Gasquet (FRA) 6-1, 4-6, 6-3

Résultats du deuxième tour du simple messieurs :

Karen Khachanov (RUS/no 11) bat Roberto Bautista Agut (ESP) 5-7, 6-4, 6-2

Résultats du premier tour du simple dames :