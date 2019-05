Frank Vogel nommé entraîneur-chef des Lakers

Associated Press

Âgé de 45 ans, Vogel ne dirigeait pas de club la saison dernière, après deux ans à la barre du Magic d'Orlando. Avant d'être l'entraîneur du Magic, Vogel a guidé les Pacers durant plus de cinq saisons. L'Indiana a atteint la finale de l'Est en 2013 et 2014.

Le natif du New Jersey remplace Luke Walton, remercié le mois dernier, après trois saisons en poste. Vogel sera le sixième entraîneur des Lakers depuis que Phil Jackson a quitté ses fonctions, après la saison 2010-2011.

Les Lakers ont raté les séries lors des six dernières années. On s'attendait à ce que la disette prenne fin en 2018-2019, mais l'équipe a montré une fiche de 37-45 après des blessures à LeBron James, Lonzo Ball et Brandon Ingram, sans compter la bisbille interne.

Magic Johnson, président des Lakers depuis février 2017, a quitté le navire en avril dernier.